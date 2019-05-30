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Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı sahibi çalışanlarını darp etti. Saldırgan mekan sahibi, vestiyer bölümünde bulunan bir kadın çalışana da defalarca tokat attı, kafasını duvara vurdu. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alınan mekan sahibi, emniyetteki işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı, polise verdiği ilk ifadede ''Şirkette maddi anlamdaki olumsuzluklar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlardan pişmanım'' dedi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Şahin Ş., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şeker, savcılıktaki ifadesinin ardından "Basit yaralama" suçundan adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Şahin Şeker, hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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