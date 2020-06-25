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Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs pozitif çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 21:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs pozitif çıktı

Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ligler devam. Başarılar tff
bir bu eksikti
Haydeee
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