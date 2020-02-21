Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e koronavirüs şüphesi!

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in, koronavirüs(Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Sırp oyuncunun ateşinin yükseldiği ve koronavirüs şüphesi nedeniyle de karantinaya alındığı belirtildi.
Haberde, 28 yaşındaki oyuncunun önlem amaçlı olarak Trabzonspor maçı kadrosuna bu yüzden dahil edilmediği kaydedildi.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Ljajic 4 gol ve 7 asist ile oynuyor.
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