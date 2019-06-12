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Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 08:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Akatlar Mahallesi’nde AK Parti’nin park halindeki seçim aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla ilgili polis ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Olay, dün gece saat 23.10 sularında Beşiktaş Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'ndeki park halindeki seçim aracında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın arka kısmındaki elektrik bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyüdüğünü gören cadde üzerindeki bakkal, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Olayda kimse yaralanmazken içinde parti bayrak ve broşürleri olan aracın arka kısmında hasar oluştu.

Polis ekipleri ise aracın yanan bölümünde ve çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Polisin yaptığı ilk incelemelerde olayın kundaklama olmadığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

(İHA)

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