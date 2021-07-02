Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak'ta bulunan Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, saat 03.45 sıralarında yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Çevrede sesi duyan kişilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kökünden çıkarak devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı. Araçta ise hasar meydana geldi. Olay saatinde parkta ve yolda kimsenin olmaması, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

(DHA)

