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  4. Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

02.07.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, kökünden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Kökünden çıkan ağaç aracın üzerine devrildi

Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak'ta bulunan Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, saat 03.45 sıralarında yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Çevrede sesi duyan kişilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kökünden çıkarak devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı. Araçta ise hasar meydana geldi. Olay saatinde parkta ve yolda kimsenin olmaması, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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