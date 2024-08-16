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  4. Beşiktaş'ta aracıyla çarpıp kaçmıştı! Ünlü turizm şirketinin veliahtı Furkan Dağlı tutuklandı

Beşiktaş'ta aracıyla çarpıp kaçmıştı! Ünlü turizm şirketinin veliahtı Furkan Dağlı tutuklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.08.2024 16:01
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İstanbul Beşiktaş’ta ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Dağlı önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, tepkilerin ardından bir kez daha gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş'ta aracıyla çarpıp kaçmıştı! Ünlü turizm şirketinin veliahtı Furkan Dağlı tutuklandı

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kadına çarpıp kaçan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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