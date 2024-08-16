Beşiktaş'ta aracıyla çarpıp kaçmıştı! Ünlü turizm şirketinin veliahtı Furkan Dağlı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Dağlı önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, tepkilerin ardından bir kez daha gözaltına alınmıştı.
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