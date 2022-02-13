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Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

13.02.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'i evinin önünde "Abla bakar mısın" dedikten sonra silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Canip K.'nin ve olay yerini gözetlediği iddia edilen firari şüphelinin olaydan sonra yürüyerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği sırada silahlı bir kişi geldi. Binanın içinde oldukları sırada şüpheli, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin ardından yarım metre kadar mesafeden bacağına iki el ateş etti.

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Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi.

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Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Siyah tıbbi maske ve siyah bere takan şüpheli Canip K. ve olay yerini gözetlediği iddia edilen beyaz tıbbi maskeli diğer şüphelinin, saldırıdan sonra yürüyerek uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

DHA

Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' dedikten sonra vurduBeşiktaş'ta Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' dedikten sonra vurdu


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi silahlı saldırı
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