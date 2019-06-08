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Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 06:31 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde otomobilinin sürücüsünün, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi ölürken, aralarında 5’i çocuk olan 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Kaza saat 02.00 sularında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tünel geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, iddiaya göre seyir halindeki sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen otomobil, makas atmaya çalıştığı sırada orta şeritte seyreden panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Otomobil ise çarpmanın ardından bariyerlere vurdu.

MAKAS ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 5’i çocuk 9 kişi yaralanırken, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yaralı şekilde olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ HER YERDE ARIYOR

Olay yerindeki sağlık ekipleri ve vatandaşlar ise yaralının olup olmadığını öğrenmek için otomobil altında yaralı araması yaptı. Panelvan araçtan valizlerin ve eşyaların savrulduğu görüldü.
Yaralıların kaldırılmasının ardından temizlik görevlileri yolda çalışma yaptı. Bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Makas atan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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