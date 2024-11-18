HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beşiktaş'ta can pazarı! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar böyle kurtarıldı

Beşiktaş'ta can pazarı! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar böyle kurtarıldı

18.11.2024 14:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 4 katlı bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Elektrik panosundan çıktığı tespit edilen yangında içeride mahsur kalan 10 kişi için ekipler seferber oldu. Vatandaşlar binanın camından tahliye edilerek kurtarıldı.

Beşiktaş'ta can pazarı! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar böyle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Konaklar Mahallesi’nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

AW331371_03

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

AW331371_04

"YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK"

Yangını gören Emre Kılıç, “Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı” dedi.

AW331371_05

"YÜKSEK ŞİDDETTE SESLER ÇIKTI"

Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, “Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu” diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yangın beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti!

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.