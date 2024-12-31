Beşiktaş'ta cinsel istismar skandalı! DJ S.Z.'nin şok edici ifadesi... Müdür hakkında 12 yıl hapis istendi

Sabah'ın haberine göre İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından deliller ortaya çıktı. İşletme müdürü tarafından verilen alkolün etkisiyle harekete edemeyecek hale gelen mağdur kadın istismara uğradı.

Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelmişti. 33 yaşındaki S.Z., isimli genç kadın ünlü işletmede çalışıyordu. 47 yaşındaki M.A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan S.Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuştu.

"SÜRÜNE SÜRÜNE TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞTIM"

Skandal olayın gündeme gelmesinin ardından olaya ilişkin yeni bilgiler ortay çıktı. S.Z.'nin işletmede DJ olarak sahne aldığı ortaya çıktı. İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen S.Z., ifadesinin detayında M.A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde M.A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

S.Z., ifadesinin devamında, "M.A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.

İŞLETMENİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU

Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ S.Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından M.A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan M.A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuşunca istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda M.A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan şüpheli S.Z.'ye herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını kendisine iftira atıldığını savundu.

ÜZERİNE TÜKÜRDÜĞÜM İÇİN DNA ÇIKTI

Mahkemede ifade veren S.Z., olay günü M.A.'nın kendisine bir içki verdiğini ve ardından ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete gittiğinde işletme müdürünün arkasından gelerek kendisini soyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Mahkemede DNA'sının genç kadının üzerinde çıkmasını üzerine tükürdüğünden dolayı çıktığını savunan M.A., S.Z.'yi kusarken görünce tiksindiği için tükürdüğünü iddia etti.