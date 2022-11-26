HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada! Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada! Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

26.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darbedip bıçakladı. Çocuk yaştaki kızlı erkekli grubun, eğlenceden çıkarak evlerine gitmeye çalışan kişilere sokak ortasında saldırıp bıçakladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Beşiktaş'ta dehşet anları kamerada! Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Dehşete düşüren olay, Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlenceden çıkan biri kadın 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuk yaştaki kızlı erkekli bir grup, kendilerinden para istedi. Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.

6e770855622cbc29f522d806f91a217d

Sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek yere düşerken, çocuk yaştaki kızlı erkekli grup, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladılar.

88d25567c678e8076c748efd26513e0c

PARA VERMEDİKLERİ İÇİN BIÇAKLADILAR

Yollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı. Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

0559af3e1d96126e344c2b27cab7161b

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenilen çocuk yaştaki grubun para istedikleri kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırgan grubun, kendilerine para vermeyen kadın ve erkekleri yerlerde sürükleyerek darp etmesi görülüyor. Erkeklerden biri kalkmaya çalışırken, biri motosiklet kaskı fırlatıyor. Araya girmeye çalışan kadın ise gruptaki kızların saldırısına uğruyor. Bu esnada saldırgan gruptakilerden biri bir erkeği saçından tutarak hareket etmesini engellerken, diğerleri bıçakla saldırıyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un yanı başı! Kar yağışı etkili oldu, her yer beyaza büründüİstanbul'un yanı başı! Kar yağışı etkili oldu, her yer beyaza büründü
Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!
İstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulunduİstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulundu
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.