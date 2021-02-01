Beşiktaş'ta dehşet! Tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken kadın eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı kendini sokağa attı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, PİJAMALARLA SOKAĞA İNDİ

Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan yaralının göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü. Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartıştığı kişiyi bıçakladığı tespit edilen kadın ve onlarla aynı evde yaşadığı öğrenilen başka erkek, ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.