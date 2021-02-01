HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beşiktaş'ta dehşet! Tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı

Beşiktaş'ta dehşet! Tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı

01.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş'ta dehşet! Tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı

Beşiktaş'ta bir kadın tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı halde evden çıkıp, sokakta yürüdüğü anlar kamaralara yansıdı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken kadın eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı kendini sokağa attı.

0aae582cf3bab144babfb21778e33881

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, PİJAMALARLA SOKAĞA İNDİ

Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan yaralının göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü. Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1e7f87e3a6457d1b3a198ed67cd2c43c

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartıştığı kişiyi bıçakladığı tespit edilen kadın ve onlarla aynı evde yaşadığı öğrenilen başka erkek, ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

9f0f171842284f39301659445d8f4d01

KOMŞUSU DA ŞİKAYETÇİ

Buna benzer olayların sık sık yaşandığını söyleyen bir mahalle sakini, "İki akşamda bir sürekli bağrışmalar oluyor. Birkaç kez polis de geldi. Hatta bana ve köpeğime de bir saldırı girişimleri oldu. Ben bunun için de polise gittim. Sürekli olan olaylar, sürekli polis geliyor ama durum aynı. Bu çocuğu ilk kez gördüm, sürekli farklı kişiler geliyor. Bugünkü olayda da aşağıdan bir bağrışma sesi geldi. Çocuk biraz daha mağdur gibi bağırıyordu. En son "İmdat polis", "Bıçakladı beni" deyince o zaman çıktım dışarı. Şuradan yalın ayak, üstü başı yırtık şekilde aşağı doğru gidiyordu" dedi.

YARALI, YALIN AYAK VE PİJAMALARLA SOKAKTA BÖYLE YÜRÜDÜ

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, göğsünden bıçaklanan yaralının pijamalı ve yalın ayak halde sokakta yürüdüğü, eve doğru dönerek el hareketi yaptığı ve daha sonra sokağın sonuna doğru yürümeye devam ettiği görüldü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Et ve tavuk dönerde büyük hile! Tadından anlamak mümkün değil

Et ve tavuk dönerde büyük hile! Tadından anlamak mümkün değil

Patolojiye gönderilen organı kayboldu, 'Dalağım nerede?' diyerek suç duyurusunda bulundu

Böylesi görülmedi! 'Dalağım nerede?'

Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'

Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi

Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.