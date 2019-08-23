Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu! 'Su da karanlık, gözükmüyor'

Olay saat 02:00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikisi erkek biri kadın üç kişi iskelede oturarak alkol aldığı sırada, erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs denize yüzmek için atladı. Bir süre sonra yüzen şahıs arkadaşı Bayram Demir’in kaybolduğunu belirterek kıyıya geldi.

Şahsın şaka olduğunu zanneden çevredeki vatandaşlar, ancak ismi henüz öğrenilemeyen şahıs kıyıya gelerek arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevredekilerin bir çoğu denize atlayarak kurtarmaya çalıştı.

POLİS VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kaybolan Bayram Demir’in yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Denizden çıkarılan ismi henüz öğrenilemeyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Demir’in kurtarılması için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK ÇALIŞMALARI İZLEDİ