HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!

Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta küfür ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı. Arbede sırasında yabancı uyruklu şahsı elinden bıçaklayan dönerci gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde Arapça küfür etmeye başladı.

Bunu duyan dönerci, Arapça bilen bir çalışana ne dediğini sorduğunda küfür ettiğini öğrendi. Bunun üzerine dönerci ile şahıs arasında tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞIYLA YARALADI

Çıkan tartışmada döner bıçağıyla şahsın üstüne yürüyen dönerci, arbede esnasında onu elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan şahıs bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Elinden yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar peçeteyle yaptı.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Vatandaşlar ise olay nedeniyle dönerciye tepki gösterdi.

'HER YER KAN İÇERİSİNDE KALDI'

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Arapça küfür edilmiş, dönerci de Hataylı olduğu için ne dediğini biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Böyle bir şey olamaz, her yer kan içerisinde kaldı. Kol bölgesinden yaralı ama ciddi bir kanaması vardı. Halen daha yeri yıkıyorlar” dedi.

Olayın ardından polis ekipleri döner bıçağı ile birlikte dönerciyi gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA-DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
MSB duyurdu! Teslim oldularMSB duyurdu! Teslim oldular
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
1/
Anahtar Kelimeler:
döner ustası kavga Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
8 Mart sebebiyle düzenlenen gezi dönüşü otobüs kazası: 40 yaralı

Gezi dönüşü otobüs kazası: 40 yaralı

Şanlıurfa'da iki öğretmenin feci ölümü!

Şanlıurfa'da iki öğretmenin feci ölümü!

Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

Türkiye'nin havadaki gözü! Böyle görüntülendi

Kağıthane’deki dehşet anları kamerada!

Kağıthane’deki dehşet anları kamerada!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu

MSB duyurdu! Teslim oldular

Kına gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtı

Öfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.