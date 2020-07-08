Beşiktaş'ta durağa dalan şoför hakim karşısına çıktı: Tahliye talebi reddedildi

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Necdet Karakuş cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Beril Altıntaş, Altuğ Billur, Tuğba Billur, Ali Kaplan, Duru Sıktaş, Melisa Erden, Erkan Avcı, Özkan İnce, Sevde Kalyoncu da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici ve basın mensupları alınmadı.

AVUKATLARI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Sanık Necdet Karakuş'un avukatı ise "Bir sürü ölüm olmuş gibi anlatılıyor. Öyle bir durum yoktur. Kendisinin akıl rahatsızlığı vardır. Kendisini öldürme durumu vardır. Bu kapsamda tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Sanığın diğer avukatı da müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu, cezaevinde bir tedavisinin olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Necdet Karakuş hakkında Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verdi. Müştekilerin davaya katılmalarına karar veren heyet, bu celse gelmeyen müştekilerin yeniden zorla getirilmesine hükmetti. Olay yerinde keşif yapılması talebini reddeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve bir çok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen sanık Necdet Karakuş'un bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı kaydedildi. Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 15,5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği anlatıldı.