Beşiktaş'ta feci kaza!

Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak önce trafik yön levhasına ardından da park halindeki 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 BGB 230 plakalı otomobili kullanan Halil Hüseyinov, Ayça Gül, Leyla Garibov ile Semanur Saltan yaralandı.