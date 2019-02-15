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Beşiktaş'ta feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 07:43 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş'taki Zincirlikuyu istikametinden gelen bir otomobil Akçam Caddesi'ne döndüğü sırada Azerbaycan uyruklu bir kişinin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önce trafik yön levhasına, ardından park halindeki otomobile çarptı.

  1. Levent Metro istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada araçlar ağır hasar alırken, otomobide bulunan kişiler de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekerlek yamuldu

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına döndü.Kaza, saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 4. Levent Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.
Zincirlikuyu istikametinden gelen Eşper Ü.'nün kullandığı 34 ANH 055 plakalı otomobile Akçam Caddesi'ne döndüğü sırada Azerbaycan uyruklu Halil Hüseyinov'un kullandığı 34 BGB 230 plakalı araç arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak önce trafik yön levhasına ardından da park halindeki 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 BGB 230 plakalı otomobili kullanan Halil Hüseyinov, Ayça Gül, Leyla Garibov ile Semanur Saltan yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazaya karışan araçlar da polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş trafik kazası

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