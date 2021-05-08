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  4. Beşiktaş'ta korkutan kaza! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü

Beşiktaş'ta korkutan kaza! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü

08.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yanındaki otomobile çarptıktan sonra savrulup, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin de fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü.

Beşiktaş'ta korkutan kaza! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Balmumcu'da Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, hızla alt geçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi. Geçemeyerek yan şeritte seyreden Hanifi Aydın'ın kullandığı otomobile yandan çarptı ve savrulup, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü. Fırlayan demir parçalarından biri metrobüsten çıkıp yürüyen bir kişiyi kolundan yaraladı. Kazada yaralana 4 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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"SÜRATLE ÜZERİME SÜRDÜ, SONRA BARİYERLERE VURDU"

Otomobilin ilk çarptığı aracın sürücüsü Hanifi Aydın, "Tünelin başlangıcına beraber girdik, o sol şeritteydi, ben sağ şeritte, süratle üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu, sonra hızını alamayarak karşı yola girdi. Onun önünde bir araç vardı, makas atarak önüme kırdı, yan taraftan vurdu, ondan sonra bariyerlere vurdu" dedi.

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"BOMBA PATLADI SANDIM"

Kaza anında fırlayan demirlerden birinin arabasına isabet ettiği Melek Durak ise, "Anlayamadım, birden bire bomba patladı sandım, başka bir şey hatırlamıyorum. Karşı şeritteydim, demirin geldiğini gördüm, kendimi attığımı hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

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"TÜNELİN UCUNDAN VURA VURA GELDİ BİZİM YOLUMUZA FIRLADI"

Şenol Keskin de, "Halk otobüsü şoförüyüm. Yolcu aldım, metrobüs durağından. Zaten uygulama olduğu için trafik vardı. Sağ şeritte, tam trafikte beklerken, siyah bir araba tünelin altından vura vura geldi. O yoldan bizim yolumuza fırladı. Fırlayan bariyer borusu benim ön camıma geldi" diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafik akışı, her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beşiktaş İlçesi

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