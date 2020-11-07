Beşiktaş'ta feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Kaza, Arnavutköy Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Etga K. yönetimindeki araç cadde üzerinde hızla seyrederken kontrolden çıktı.

KALDIRIMA ÇIKARAK DURABİLDİ

Yol kenarında park halinde duran 4 otomobile çarpan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Etga K. çarpmanın etkisiyle aracın sürücü koltuğuna sıkıştı. Kazada yol kenarında park halinde duran bir otomobilin sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazadan dolayı cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Karşı şeritte seyreden meraklı sürücüler trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Savaş alanına dönen olay yerini izlemek isteyen vatandaşlar ise evlerinin camına çıktı. Kazanın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"KIRMIZI IŞIKTA BİLE DURMADI"

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Cem Türen, “Arnavutköy’e doğru giderken kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durmadı. Hızı 140 kilometre civarında vardı. O arada bir tane polis memuru peşine takılırken 6-7 tane arabayı perte çıkardı. Alkol testi yapacaklardır. Çünkü sağlıklı bir insanın o süratle buradan geçmesi mümkün değil. Biz hemen geldik. Müdahale ettik. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Araçta bir kişi vardı. Çok süratliydi. Kırmızı ışıkta bile durmadı” dedi. (İHA)



