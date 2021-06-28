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  4. Beşiktaş'ta feci kaza! Kadın polis yayından ayrılmadı

Beşiktaş'ta feci kaza! Kadın polis yayından ayrılmadı

28.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta bir otomobil dört araca çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaparken, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı ve moral vermeye çalıştı.

Beşiktaş'ta feci kaza! Kadın polis yayından ayrılmadı

Kaza dün saat 12.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Arif Özlem, yeşil ışık yandığında kalkış yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce kamyonete, ardından üç taksiye çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Özlem ile taksi sürücüsü Mehmet Ö. yaralandı.

KADIN POLİS, SÜRÜCÜYE MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Araç içinde sıkışan sürücü Özlem'in yardımına denetim noktasında görevli kadın polis memuru koştu. Kadın polis memuru, kaza yapan aracın bagajından aldığı ilk yardım çantasındaki malzemelerle sürücüye müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmayan kadın polis, sürücüye moral vermeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"EN AZINDAN EL FRENİNİ ÇEK"

Kazaya karışan taksilerden birinin sürücüsü olan Hasan Yıldız, "Yeşil ışık yanınca yavaşça hareket ettik, önce solumdaki arabaya vurdu. Ondan bir topun sekmesi gibi geldi bana vurdu. Benden sekti önümdeki arabaya da vurdu. En son geldi bu ticari taksiyi biçti. Otomatik vitesmiş, 'hakimiyeti kaybetmiş' diyorlar ama ne olursa olsun trafiğe çıkıyorsun en azından el frenini çek" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)


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trafik kazası polis Beşiktaş İlçesi
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