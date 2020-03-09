HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş'ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Beşiktaş'ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 03:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Levent'te Sarıyer istikametinde 00.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Okan D. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu, ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Okan D. İle Filiz K. araç içinde sıkıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 2 yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde trafik durma noktasına geldi. Dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapanırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmasının yapılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Fransa'da camiye giren saldırgan kurşun yağdırdıFransa'da camiye giren saldırgan kurşun yağdırdı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
1/
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

İğrenç olay! Küçük kızı takip etti ve...

İğrenç olay! Küçük kızı takip etti ve...

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Esenyurt'ta sürücüsü direksiyon başında uyuyan taksi takla attı!

Direksiyon başında uyuyakaldı

Murat Ağırel hakkındaki sahte belge sosyal medyada hızla yayıldı! Soruşturma başlatıldı

Ağırel hakkındaki o belge sosyal medyada hızla yayıldı!

Kırıkkale’de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Kıraathaneyi taradı! Kırıkkale'de kanlı saldırı

Fransa'da camiye giren saldırgan kurşun yağdırdı

Fransa'da camiye giren saldırgan kurşun yağdırdı

Caddede yürüyen kadın fark etti! İstanbul'da yangın paniği

Caddede yürüyen kadın fark etti! İstanbul'da yangın paniği

İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.