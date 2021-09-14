HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil reklam tabelasına çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil reklam tabelasına çarptı: 1 yaralı

14.09.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil reklam tabelasına çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil reklam tabelasına çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D.G.'nın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyeri deviren otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarparak durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Adana’da kanlı gece gece! Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılarAdana’da kanlı gece gece! Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza yerine gelen yaralının ağabeyi kardeşini teselli etmeye çalıştı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

f05e09ccdb6386d716582819e4fd696d

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacakErken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacak
PARTNERBu paylaşıma beğeni yağdı!Bu paylaşıma beğeni yağdı!
Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar!Tartıştıkları kişiye dehşeti yaşattılar!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beşiktaş İlçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.