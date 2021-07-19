HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş’ta hareketli anlar! Polisin silahını almaya çalıştı

Beşiktaş’ta hareketli anlar! Polisin silahını almaya çalıştı

19.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta Emrah K. isimli bir şahıs anne ve ablası ile tartışarak sinir krizine girdi. Olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalışan şahıs, güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Zanlı, polis ekiplerine ve çekim yapan gazetecilere de küfür etti.

Beşiktaş’ta hareketli anlar! Polisin silahını almaya çalıştı

Olay saat dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı. Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı. Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü. Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.

AW374496_06

Polis arabasına bindirilen şahıs gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Emrah K. nın uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.

AW374496_09

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldıBirlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Uzmanı uyardı, aşırı sıcaklar ölümcül olabilirUzmanı uyardı, aşırı sıcaklar ölümcül olabilir
Anahtar Kelimeler:
polis Beşiktaş İlçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Yüzlercesi bir anda saldırdı! Dehşet anları

Yüzlercesi bir anda saldırdı! Dehşet anları

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.