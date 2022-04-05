HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş'ta intihar... Lise öğrencisi viyadükten atladı! 'Peşimdeler, beni bulacaklar'

Beşiktaş'ta intihar... Lise öğrencisi viyadükten atladı! 'Peşimdeler, beni bulacaklar'

05.04.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta, 14 yaşındaki lise öğrencisi Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti. İntihar eden gencin, viyadükten atlamadan önce yanındaki arkadaşına 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dediği iddia edildi. İşte kan donduran olayın detayları!

Beşiktaş'ta intihar... Lise öğrencisi viyadükten atladı! 'Peşimdeler, beni bulacaklar'

Dehşete düşüren olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak'ta 21.00 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, aniden durarak korkuluklara çıktı.

6cbced92847e1b240418213a852dcc56

Arkadaşına, 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dediği iddia edilen lise öğrencisi, kendini Ortaköy Viyadüğü'nden boşluğa bıraktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti.

2ce1af61d6b4c1da458a18d1852d6192

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından liseli gencin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

54500f6f4943b4dd610537fb9c9b0afc

Eyüpsultan'da bir lisede 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin arkadaşı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralıDiyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedir
İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!
Anahtar Kelimeler:
İntihar Beşiktaş İlçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

İlginizi Çekebilir

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.