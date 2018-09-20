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Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin yakınlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Yangın müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Vodafone Park'ta Sarpborg'u konuk edecek. Bölgede insan ve araç yoğunluğu oldukça yüksek...

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Beşiktaş'ın Ortaköy semtinde bulunan Feriye Sarayı'ndaki müştemilatta yangın çıktı. Yıldız itfaiyesi ekipleri olay yerine 3 dakika gibi kısa bir sürede ulaştıktan sonra müdahaleye başladı. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Bölgede soğurma çalışmaları sürüyor. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre; yangının çıktığı alanda rutin tadilat işlemleri yürütülüyordu. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.


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