Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Beşiktaş'ın Ortaköy semtinde bulunan Feriye Sarayı'ndaki müştemilatta yangın çıktı. Yıldız itfaiyesi ekipleri olay yerine 3 dakika gibi kısa bir sürede ulaştıktan sonra müdahaleye başladı. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Bölgede soğurma çalışmaları sürüyor. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre; yangının çıktığı alanda rutin tadilat işlemleri yürütülüyordu. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.



