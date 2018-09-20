Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Beşiktaş'ın Ortaköy semtinde bulunan Feriye Sarayı'ndaki müştemilatta yangın çıktı. Yıldız itfaiyesi ekipleri olay yerine 3 dakika gibi kısa bir sürede ulaştıktan sonra müdahaleye başladı. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğurma çalışmaları sürüyor. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre; yangının çıktığı alanda rutin tadilat işlemleri yürütülüyordu. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın
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