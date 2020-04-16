Beşiktaş'ta Karius gidiyor, Dorukhan kalıyor!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilirken, yönetim bunu yalanladı. Siyah-beyazlı idareciler genç oyuncunun takımda kalacağını açıklarken, kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un ise önümüzdeki günlerde ayrılacağını ifade etti. Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının bulunmadığı belirtildi.
Bonservisi Liverpool'da bulunan Alman file bekçisiyle önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Beşiktaşlı idareciler, Karius'un son yaşanan gelişmelerden sonra önümüzdeki günlerde Türkiye'den ayrılacağını ifade etti. Alman file bekçisinin 15 gün içinde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.
(İHA)
Dirar'dan F.Bahçe itirafı
Yolanthe Cabau Galatasaray'ı unutamıyor!
Mahkemeye verebiliriz
Balotelli Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki...
Almanya ligi için flaş karar!
Beşiktaş'ta iki isim ayrıldı!
Ronaldo koronavirüs yasağını böyle deldi!
Karius: Ölüm tehditleri aldım
İki yıldız futbolcu koronavirüsten kurtuldu
Başkandan mesaj var
F.Bahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Neymar'ın ağlamasına yanıt verdi
'Keşke bende koronavirüs çıksaydı'
Sosa'dan Fenerbahçe açıklaması
Ahmed Kutucu'dan F.Bahçe açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum