Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Olay, Ortaköy Mehmetçik Sokak 40 Numaralı apartmanın giriş katında dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de bir şirkette finans müdür olarak çalışan Faslı bir kişi ile aynı evi paylaştığı vatandaşı kız arkadaşı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirini darp etti. Kavga sırsında evde bazı camlar ve eşyalar kırıldı. Kadın, eline geçirdiği kesici bir cisim ile finans müdürünü sırtından yaraladı. Erkek arkadaşının yere düştüğünü gören kadın paniğe kapılarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İKİSİDE AYNI AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yüzünden, ayaklarından ve sırtından yaralanan finans müdürü ve darptan yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından iki yaralı aynı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturması başlattı. (DHA)

