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Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 01:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Yıldızposta Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Kasapoğlu (59) isimli bir kişi kaldırımda hafif tempoyla yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın yerde kıvrandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yere yığılan Kasapoğlu’na müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı müdahalede İsmail Kasapoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri Kasapoğlu’nun cenazesi üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kasapoğlu’nnu kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İsmail kasapoğlu

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