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Beşiktaş'ta korkunç olay! Boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 18:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş iskelesine yakın bir mevkide yüzmek için denize giren erkek, boğularak yaşamını yitirdi.

Beşiktaş'ta korkunç olay! Boğularak hayatını kaybetti

Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokak’ta yüzmek için denize girdiği düşünülen Ayhan Demirezen (50), suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve kıyı emniyeti tarafından denizden çıkarılarak Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesine getirilen Demirezen, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Müdahale sırasında vapur seferleri bir süre durduruldu. (AA)

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