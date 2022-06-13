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Beşiktaş'ta ne oldu? Sokakta cinsel ilişki skandalı! Bebek ve Ümraniye'den sonra Beşiktaş'ta ne yaşandı?

13.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bebek sahil ve Ümraniye'de yaşanan ahlak dışı olaylar büyük tepki çekmişti. Ümraniye sonrası şimdi de Beşiktaş'ta benzer bir olay yaşandı. Hafta sonu Beşiktaş'ta gerçekleşen olayda bir çift sokakta bir arabanın üstünde ahlak dışı davranışlarda bulundu. Peki Beşiktaş'ta ne oldu? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta ne oldu? Sokakta cinsel ilişki skandalı! Bebek ve Ümraniye'den sonra Beşiktaş'ta ne yaşandı?

Daha önce Bebek sahilinde ve Ümraniye'de yaşanan ahlak dışı olaylara bir yenisi eklendi. Son dönemde sokaklarda görülen çıplak dolaşan vatandaşlar ve cinsel ilişkiye giren kişiler sosyal medyada oldukça tepki çekmişti. Bu kez benzer bir olay Beşiktaş semtinde gerçekleşti. Peki Beşiktaş'ta ne oldu?

BEŞİKTAŞ'TA NE OLDU?

Beşiktaş'ın Dikilitaş mahallesinde yaşanan ahlak dışı olay büyük tepki çekti. Son olarak Bebek sahilde iki kişi herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmiş ve şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şimdi ise yayınlanan görüntülerde bir çiftin Beşiktaş'ta sokak ortasında yağmurun altında kimseye aldırış etmeden birlikte olduğu görüldü.

Çift, yoldan geçerken şahit olduğu ahlaksız davranışa tepki gösteren bir vatandaşa ise 'Sana ne lan' yanıtını verdi. Yoldan geçen bir vatandaş ise o anları görüntüledi.

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Beşiktaş'ta yaşanan vahim olay dün geceden bu yana sosyal medyada da büyük tepki çekti. Son dönemde farklı il ve ilçelerde görülen olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı merak edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklama sonrası soruşturma başlatılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi Ümraniye

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