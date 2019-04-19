HABER

Beşiktaş'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 06:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Çırağan Caddesinde şerit değiştiren otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak ağaç dibine fırlayan motosiklet sürücüsü ölürken, yaklaşık 400 metre motosikleti sürükleyen otomobil karşı şeritteki ağaca çarparak durabildi.

Kaza, saat 03.30 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy yönüne seyir halinde olan ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil şerit değiştirmeye çalıştığı sırada, Kabataş istikametine seyir halinde olan 34 SG 2722 plakalık motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırımdaki ağacın dibine fırladı. Ardından kafası ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

KAZA4

Motosiklet ise otomobilin altına girerek sürüklendi. Otomobil sürüklediği motosikletle yaklaşık 400 metre ilerideki karşı şeritteki başka bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken, otomobilde duran iki kişi kazayı yara almadan kurtardı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralıyı ise ambulansa alarak tedavi altına aldı, ardından hastaneye kaldırdı.

KAZA3

Otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan iki ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cesedi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Motosikletten kopan parçaların birçoğunun yol kenarına savrulduğu görülürken hem otomobil hem de motosiklet kullanılamaz hale geldi, trafik akışı kontrollü sağlandı. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(İHA / DHA)

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı!3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı!
13 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi13 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş otomobil Motosiklet trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı hayata döndüren sürpriz!

İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı hayata döndüren sürpriz!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı!

13 yaşındaki kız çocuğunun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi

13 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi

Tokat’ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Tokat’ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı

Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi

Soma faciası davasında tahliye kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.