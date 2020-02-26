Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti 

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız, Beşiktaş İstikametinden Sarıyer İstikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte lüks otomobil çarptı.
Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. (DHA)