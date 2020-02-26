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  4. Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti 

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 01:36 | Son Güncelleme

İstanbul'da son dönemde yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız, Beşiktaş İstikametinden Sarıyer İstikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte lüks otomobil çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. (DHA)

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