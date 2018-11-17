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Beşiktaş'ta Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.11.2018 08:36 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Pepe, alacakları ödenmediği gerekçesi ile TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş'ta Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu

Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan, Avrupa'da da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Maaşını alamadığı için TFF’ye şikayette bulunan ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın ardından bir yıldız daha alacakları için federasyona gitti. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, alacakları ödenmediği gerekçesi ile siyah beyazlı kulübü TFF'ye şikayet etti.

A Spor'a bağlanan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu futbolun içinde olan bir şey. Sözleşmesi gereği alacağı bir şey. Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde futbolcular böyle konular için avukatlarına başvuruyor."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig tff avrupa Tolga Arslan

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