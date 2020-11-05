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Beşiktaş'ta rögarda korkutan patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan işçi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşiktaş'ta rögarda korkutan patlama!

Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA

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