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Beşiktaş'ta silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 07:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bulunan bir restoranın önünde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Olay, sıralarında Nispetiye Caddesi Sülün Sokak'ta bulunan lüks bir restoranın önünde gerçekleşti. Saat 05:20 sıralarında olay yerine gelen kişi yada kişiler silahla ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle Sülün Sokağı trafiğe kapattı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, ekipler olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş restoran saldırı

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