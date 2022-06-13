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Beşiktaş'ta sokağın ortasında herkesin gözü önünde yağmurun altında birlikte oldular! Bebek sahilinden sonra bir skandal daha

13.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahilinde yaşanan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Hafta sonu Beşiktaş'ta gerçekleşen olayda bir çift sokakta bir arabanın üstünde cinsel ilişkiye girdi. Yağmur yağarken sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birliktelik yaşayan çifte tepki gösteren bir vatandaş 'Sanane lan!' yanıtını aldı. Beşiktaş'taki o görüntüler sosyal medyada 'skandal' başlığıyla paylaşıldı.

Beşiktaş'ta sokağın ortasında herkesin gözü önünde yağmurun altında birlikte oldular! Bebek sahilinden sonra bir skandal daha

Son dönemde sıkça karşımıza çıkan sokak ortasında çıplak dolaşma, kamuya açık alanda cinsel ilişkiye girme skandallarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş semtinde gerçekleşen olayda bir çift kimseye aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerde erkek ile kadının bir aracın üzerinde birlikte olduğu görülüyor.

YAĞMURUN ALTINDA SOKAK ORTASINDA BİRLİKTE OLDULAR!

Hafta sonu Beşiktaş'ın Dikilitaş mahallesinde gerçekleşen olay ağızları açık bıraktı! Son olarak Bebek sahilde herkesin gözü önünde birlikte olan iki kişi hakkında soruşturma başlatılmış, olayın kahramanlarından biri akıl hastanesine gönderilirken diğeri de tutuklanmıştı.

Beşiktaş'ta sokak ortasında yağmurun altında kimseye aldırış etmeden birlikte olan çifte tepki gösteren bir vatandaş 'Sanane lan' yanıtını aldı. Yoldan geçen vatandaş o anları görüntüledi.

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TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA BÖYLE BAĞIRDI: 'SANANE LAN'

Olayın aktörlerinden olan kişi 'Siz ne yapıyorsunuz, evinize gidin' diye tepki gösteren vatandaşa 'Sanane lan!' yanıtını verdi. Görüntüler o esnada sona erirken Beşiktaş'taki vahim olay dün geceden beri büyük tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılması ve soruşturma başlatılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...


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Anahtar Kelimeler:
yağmur Beşiktaş İlçesi Cinsellik
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