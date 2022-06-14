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  4. Beşiktaş’ta sokakta ilişkiye giren çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...

Beşiktaş’ta sokakta ilişkiye giren çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...

14.06.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta oyuncu olduğu öğrenilen bir kadın ile otel sahibi bir erkeğin İstanbul Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sokakta cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çift hakkında karar verildi.

Beşiktaş’ta sokakta ilişkiye giren çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

İŞTE ALDIKLARI CEZA

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Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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