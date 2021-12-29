Beşiktaş'ta şüpheli ölümü gelen kötü kokular ortaya çıkarttı

Olay; saat 21.00’da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerin de şahsın öldüğünü tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Haberi alan Abdülgani Ay'ın yakınları da evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, şahsın ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Şahsın üzerinde herhangi bir darp izi bulunmadığı öğrenildi. (İHA/DHA)



