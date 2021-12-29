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Beşiktaş'ta şüpheli ölümü gelen kötü kokular ortaya çıkarttı

29.12.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Ortaköy’de 56 yaşındaki erkek şahsın evinden gelen kötü kokular apartman sakinlerini rahatsız etti. Durumu ekiplere bildiren apartman sakinlerinin yaptığı ihbar sonucu eve giren polis ekipleri, tek başına yaşayan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmayan Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Beşiktaş'ta şüpheli ölümü gelen kötü kokular ortaya çıkarttı

Olay; saat 21.00’da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

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KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerin de şahsın öldüğünü tespit etti.

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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Haberi alan Abdülgani Ay'ın yakınları da evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

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Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, şahsın ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

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Şahsın üzerinde herhangi bir darp izi bulunmadığı öğrenildi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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