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  4. Beşiktaş'ta tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Beşiktaş'ta tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekerlekliyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. Beşiktaş'ta 'elektrikli tek tekerlek' kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.

KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAK

Vatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş elektrikli tek tekerlek

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