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Beşiktaş'ta terör operasyonu: 1 şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 07:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekât ekipleri de destek verdi.

Beşiktaş'ta terör operasyonu: 1 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Beşiktaş'ta bir adrese gece saatlerinde operasyon yaptı. Ekipler saat 00.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Sporcu Adil Sokak'ta bulunan bir binaya girdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLARIN CAMDAN BAKMASINA DAHİ İZİN VERİLMEDİ

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan Özel Harekât ekipleri, sokakta bulunan binaların pencerelerine çıkan vatandaşları uyararak içeri girmeleri istedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreste yaklaşık iki saat süren aramaların ardından evde kalan Y.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolüne götürüldükten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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