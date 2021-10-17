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  4. Beşiktaş'ta yağış sonrası milyonluk kaza! Dört araç birbirine girdi

Beşiktaş'ta yağış sonrası milyonluk kaza! Dört araç birbirine girdi

17.10.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş Balmumcuda yağış sebebiyle yol kayganlaştı. Dört araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilen kazada, araçlardan birinin 1 milyon 300 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Beşiktaş'ta yağış sonrası milyonluk kaza! Dört araç birbirine girdi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen otomobille seyir halinde olan sürücü aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan başka bir otomobil kayarak önündeki araca çarptı. Onun arkasından gelen 1 araç ve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki cip de birbirine çarptı.

MİLYONLUK ARAÇ DA KAZAYA KARIŞTI

Kazada 4 aracın birbirine çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip kaza yerinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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