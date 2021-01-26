Beşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak'ta tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün 3 arkadaş gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak mega kentin tarihi yerlerini gezdiler. Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş burada kahve aldıktan sonra hemen ilerideki bir banka oturarak içmeye başladı. Kahvelerini bitiren arkadaşlar ardından cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir şahıs, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırdı.

GENÇ KADINI 9 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.'yi karnından, Aleksandra R.'yi ise vücudunun çeşitli bölgelerinden 9 kez yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V. ve Aleksandra R.'yi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.