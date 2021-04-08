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Beşiktaş'taki çatışmanın arkasından 'Palalı Sabri' çıktı

08.04.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bir mekanın işletmecisi ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında çıktığı öğrenildi. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucu 11 şüpheli, üç silah ile yakalandı. Olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Beşiktaş'taki çatışmanın arkasından 'Palalı Sabri' çıktı

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde işletmeci ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında yaşandığı öğrenildi.

Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.

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KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yaşanan çatışmanın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu 11 şüpheliyi, üç silah ile yakaladı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi silahlı saldırı

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