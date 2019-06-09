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Beşiktaş'taki kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunan ve Burdur'da yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökçebağ köyü mevkisinde yaptığı trafik uygulamasında durdurduğu araçtaki, İstanbul'da meydana gelen kazayla ilgili aranan şüphelilerden Abdülsamet T. ile iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abdülsamet T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"MAĞDURUM, BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Adliye çıkışında bir gazetecinin "4 kişinin ölümüne sebep oldunuz" ifadesi üzerine Abdülsamet T, "Mağdurum ben. Ben kimseyi öldürmedim. Aracın yan koltuğunda oturuyordum. Adalet er ya da geç yerini bulacak." cevabını verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Abdülsamet T trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
araç sürücüsünün sapıka dosyası kaparık. Mahkemeler hükümeti eleştirenlere ceza veriyor başka her türlü suçu işleyebilirsin hele de torpilli ise sonuç ne yazık ki 4 ölü yazık
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