HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu

Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu

26.03.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde konaklayan Azerbaycanlı iş insanı Nihat Aliyev (40), 3 arkadaşı ile eğlendikten sonra silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş insanının tedavisi devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu

Olay saat 23.00 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre 6 arkadaşı ile otelde konaklayan Azerbaycan uyruklu iş insanı 40 yaşındaki Nihat Aliyev, 3 kadın arkadaşı ile eğlendikten sonra odasına çıkmaya karar verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

3 kadın arkadaşı ile odaya çıktıktan sonra silahla kafasına sıkan iş insanı intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan otel çalışanları ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş insanını ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. İş insanının tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, 3 kadın ifadesi alınmak üzere merkeze götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

0cfce6b8-5ac4-4997-afb2-4e556fa29e54

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Klima yüzünden ev küle döndüKlima yüzünden ev küle döndü
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci

6 yıl sonra bir ilk! Sokağa döküldüler

Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü

Klima yüzünden ev küle döndü

'Cennetten tapulu arsa' vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

'Cennetten tapulu arsa' vadedenlere öyle bir cevap verdi ki...

Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Lise müdür yardımcısı öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Okulda cinsel taciz! Müdür yardımcısı tutuklandı

Gelin alma töreninde kan donduran olay! Damat kayınpederini vurdu

Gelin alma töreninde kan donduran olay! Damat kayınpederi vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.