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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

01.04.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile alakalı bir açıklama yaptı. Golcü oyuncunun sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile alakalı resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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