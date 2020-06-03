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Beşiktaş'tan Arda Turan'a ret!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2020 18:03 | Son Güncelleme

Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Beşiktaş'ın 1 numarası Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Anlamsız işler mazide kaldı" diyerek transfer ihtimaline tepki gösterdi.

Bir süredir Arda Turan'ın isminin Beşiktaş'la anılmasından Başkan Ahmet Nur Çebi rahatsız oldu. Barcelona macerasından sonra kiralandığı Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta forma giymek istediği konuşulmuştu. Hatta yıldız oyuncunun para konusunu dert etmediği ve siyah-beyazlı takımda düşük ücretle oynamaya hazır olduğu iddia edilmişti.Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra Burak Yılmaz'ın da bu transfer için ısrarcı olduğu konuşulunca devreye siyah-beyazlıların patronu girdi.

ÇEBİ: "NE ARDA'SI ÖZE DÖNÜYORUZ"

Önceki Başkan Fikret Orman'ın daha önce "Şu an ihtiyacımız yok ama olsaydı onu Beşiktaş'ta görmek isterdim" dediği Arda Turan, Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından veto edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştiren Başkan Çebi "Öze dönüş programı başlattığımız bir dönemde, başka bir kulüpte sembolleşmiş ve yaşı geçmiş bir oyuncuyu transfer etmemiz kendimizle çelişmemiz anlamına gelir. Ayrıca genç oyuncularımızın da şevki kırılır" dedi.

SERGEN YALÇIN DA DÜŞÜNMÜYOR

Tecrübeli çalıştırıcı da aynı görüşte olduğunu belirterek kendi öz kaynaklarından daha çok faydalanan bir Beşiktaş izlettirmek istediğini söyledi.

"ÇILGIN İDDİALARA CEVAP YOK"

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilerle yaptığı görüşmede de "Daha önceki dönemlerde yapılan çılgınlıklar, manasız işler mazide kaldı. Biz Beşiktaş'ın geleceğinin temellerini atmak için buradayız. Arda'nın transferi gibi boş konulara cevap bile vermeyin" dediği öğrenildi.


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