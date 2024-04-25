Beşiktaş'tan durdu durdu, bombayı patlattı! Listenin başındaki isim Nuri Şahin... İlk temas kuruldu

Başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos'un görevine son verilen Beşiktaş'ta yeni teknik direktör iddiası geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti.
Hasan Arat yönetiminin Alman devine genç teknik adamın durumunu sorduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ta Türk teknik direktörler listesinin başında Nuri Şahin yer alıyor. Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımın başına yerli bir teknik adam getirmesi halinde yoğunluğu Nuri Şahin'e verecek.