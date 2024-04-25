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Beşiktaş'tan durdu durdu, bombayı patlattı! Listenin başındaki isim Nuri Şahin... İlk temas kuruldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 08:43
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken Nuri Şahin ve Borussia Dortmund ile temas kurduğu ve Nuri Şahin'in durumunu sorduğu belirtildi. İşte detaylar...

Başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos'un görevine son verilen Beşiktaş'ta yeni teknik direktör iddiası geldi.

İLK TEMAS KURULDU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti.

Hasan Arat yönetiminin Alman devine genç teknik adamın durumunu sorduğu ifade edildi.

YERLİDE FAVORİ NURİ ŞAHİN

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Beşiktaş'ta Türk teknik direktörler listesinin başında Nuri Şahin yer alıyor. Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımın başına yerli bir teknik adam getirmesi halinde yoğunluğu Nuri Şahin'e verecek.

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