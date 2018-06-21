Beşiktaş'tan Ersan Gülüm harekatı

Dusko Tosic'i Çin'e satan Beşiktaş defansı eski yıldızı ile güçlendirecek… Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki Ersan Adem Gülüm'ü 3. kez kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim bonservisi Çin ekibi Hebei Chine Fortune'da bulunan ve ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Ersan Adem Gülüm'ü ilk olarak kiralayıp ardından bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Ersan'ın yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu geçen sezonu Avustralya'nın Adelaide United takımında kiralık olarak geçirmişti. Burada 21 maçın tamamına ilk 11'de başlarken 1682 dakika sahada kalmıştı. Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş formasını 2010-2016 yılları arasında ve 2016-2017'de kiralık olarak 8 sezon giyinmişti.

BAKÜ'YE GİDEN YOLDA İLK ADIM

Süper Lig'de sezonu 4. tamamlayan ve ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakibi B36 Torshavn (Faroe Adaları) - St. Joseph's (Cebelitarık) maçının galibinin OFK Titograd (Karadağ) ile oynayacağı karşılaşmada turu geçen takım olacak. Beşiktaş ilk maçı 26 Temmuz, rövanşı 2 Ağustos'ta oynayacak. Beşiktaş Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi kura için, "Umarım sonu Bakü'deki UEFA finali olur" dedi. (SABAH)





