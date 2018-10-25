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Beşiktaş taraftarı Tolgay Arslan'ı yuhaladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftarı, Tolgay Arslan'a patladı! Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan, tribünler tarafından yuhalandı.

Beşiktaş taraftarı Tolgay Arslan'ı yuhaladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. mücadelesinde Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk'i konuk ederken, mücadelenin henüz 10. dakikasında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, 27. dakikaya kadar sahada kaldı.

Bu dakikaya kadar birçok top kaybı ve pas hatası yapan Tolgay'a tribünler tepki gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle daha fazla sahada kalamayan Tolgay, 27. dakikada yerini Roco'ya bırakırken, tribünler de gurbetçi futbolcuyu yuhaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolgay arslan

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