Beşiktaş tepkisi! Belediye Başkanları adeta çıkartma yaptı, İmamoğlu resti çekti: Hadi gelin yarışalım!

İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, adliyeye getirilirken; CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstermek için İstanbul'a geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ve partililer, Beşiktaş Belediye binası önünde toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kalabalıkla bir araya geldi.

"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARI

İmamoğlu kürsüye çıkarken atılan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları dikkat çekti.

"BİZ UTANIYORUZ ONLAR UTANMAZ"

Burada konuşan İmamoğlu'n un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Kızgın olmak, üzgün olmak, utanıyorum... Neden? Onlar utanmaz çünkü. Biz utanıyoruz, bu millete bu yakışmaz. Bu cennet vatanın insanları bu memleketin tadını çıkarmak istiyor. Nelerle uğraşıyoruz? Kafasına göre hareket eden yargı mensubu, tabiri caizse otoriter aklın maşası gibi siyasi müsteşarlık yaparak milletin iradesini garp etmeye çalışıyor. Bu operasyonlar, hukuk ve demokrasiyi kabul etmeyen iktidarın bu ülkeyi muhalefetsiz bir hale getirme çabasıdır. 2019'da kazandığımız seçimi dün gibi hatırlıyoruz değil mi?13.600 oyla kazandığımız seçimi "Sen 13 bin oyla kazanacağını mı sanıyorsun?" sözleriyle kabul etmemişti Cumhurbaşkanı. İstanbul'a bir düşkünler. Sevgi aşk falan hikaye. Tek dertleri var. Kanal adını ağızlarına bile alamadılar seçim zamanında. Sevgili dostlar, CHP birinci partidir. Dolayısıyla bu akla sesleniyorum; bu milletin birinci parti olmasıdır.

Anayasayı nasıl dinlemediklerini de biliyoruz. Kancayı CHP'nin insanlarına atıyorlar. Belediye başkanlarını görevden alarak, siyasi yasak getirmeye çalışmaları bu millete boyun eğdirme çabalarıdır. Hep birlikte direneceğiz. Bu işin sonu yok. Bakın, İstanbul'da bu operasyonları yürüten aklı tek tek anlattım. Biz kamu görevi yapıyoruz. Elbette, yasa çerçevelerinde hesap vermek zorundayız. Hukukun uygulanma biçimi vardır. Bu anlayış nasıl bir anlayış biliyor musunuz? Bu yargı sisteminde bu hukukun görünüşte hukuk olduğunu bize yansıtıyorlar. Başsavcının 'siyasi' kariyerine bakan herkes iç yüzünü görecek. Siyasi bir kişiliktir, talimatları yerine getirir. Siyasi bir kişiliktir. Bakan Yardımcısı olan bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle siyasi müsteşar olmuştur. Taraf olmuştur.

İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: "HADİ GELİN YARIŞALIM"

Söyleyeyim; tuz koktu. Ben adalet istiyorum diyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman millet iradesini baskılamaya çalışanlara karşı hep birlikte sesimizi yükseltme vaktidir. Siyaset mertçe rekabet işidir. Yasak getirerek yetkileri elinden alarak değil. Meydan burası hadi gelin yarışalım. Bu kadar net. Hakem de millettir. Sandığı dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz. Sanmasınlar ki seçime böyle girecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini kendileri belirleyecek.

Yahu yargı şov yaparak iş yapar mı? Biz yargı şemsiyesinin altında güvende oluruz devletin dinidir adalet. Bu ülkenin kadim yargı kurumlarının hakimlere savcılara sesleniyorum; Müsaade etmeyin! Bu pervasız pişkin aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Yargımızı sarsmalarına müsaade etmeyin. Her şey çok güzel olacak. İnşallah çok güzel haberler alırız"

CHP LİDERİ ÖZEL: "BU, BİR TÜKENMİŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR"

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından CHP lideri Özel kürsüye çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Beşiktaş'ta adım atacak yer yok çünkü bugün buraya milletin iradesine sahip çıkmaya geldik. 22 yıldır 'yenilmeyeceğim' diyen kişi kibrin esiri olmuş. Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir. Egemenlik milletindir. Ondan aldığı gücü kendi gücü sananlar yanlış yaparlar, yanlış yaptırırlar.

Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor. Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

15 Temmuz akşamı herkes şahittir ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında durduk. Şimdi seçilmişlerin yargı yoluyla karşısında olmak kimseye fayda getirmeyecektir. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer. İki kişiden birinin oyunu alarak hizmete başladı. Bir sabah operasyon yaptılar. Tutukladılar. Gizli tanık var dediler. 75 gün oldu iddianame hazır olamadı. "

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve bir dizi suçlamayı içeren soruşturma kapsamında Pazartesi günü ziyaret için gittiği Balıkesir Edremit'te gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.

O günden beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah 07.30 sıralarında diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin hastanenin Adli Polikliniği önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Akpolat'ın da içinde bulunduğu araç bir süre sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne doğru yola çıktı. Sevk konvoyu 09.00 sıralarında adliyeye ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Rıza Akpolat soruşturma savcısına ifade verecek.